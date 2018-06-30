Önce Summers sonra Kudlow: Ekonomi bırakın ısınsın

Clinton’ın Hazine Bakanı Summers ve Trump’ın Baş Ekonomi Danışmanı Kudlow Fed’i faiz artışı konusunda uyardı. Ekonominin ısınacağı, enflasyonun artacağı kaygılarının yersiz olduğu vurgulanarak hızlı ve kalıcı faiz artırımından kaçınılması gerektiği belirtiliyor.

ABD’de faiz-enflasyon tartışması eski Hazine Bakanı Lawrence Summers’ın da katılımıyla genişliyor. Summers çok sert bir sıkılaşma politikasının tehlikeli olabileceğini, ekonominin olabildiğince büyümesine olanak tanımanın, enflasyon artarsa o zaman değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyledi. Trump’ın Baş Ekonomi Danışmanı Kudlow da Fed’i faizi yavaş artırması konusunda uyardı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Haziran ayında yaptığı toplantıda politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarmıştı.

TRUMP’IN DANIŞMANI KUDLOW: FED EKONOMİK BÜYÜMENİN ENFLASYONA YOL AÇMADIĞINI ANLIYORDUR UMARIM

ABD Başkanı Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Kudlow, Fed'i faizi yavaş artırması konusunda uyardı. Larry Kudlow, "Yeni yönetim birimini altındaki Fed'in, istihdamın yükselmesinin ve ekonomik büyümenin enflasyona yol açmadığını anladığını umuyorum" dedi.

Kudlow ayrıca, "Fed Başkanı Jerome Powell ile belirli aralıklarla konuşuyorum, iyi bir insan. Dilerim ki daha yavaş hareket edeceklerini anlamışlardır" diye konuştu.

SUMMERS: ÇOK SERT SIKILAŞMA POLİTİKASI TEHLİKELİ OLABİLİR

Clinton dönemi ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers birkaç gün önce Fed’in faiz artış politikasının ABD ekonomisi için enflasyondan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Summers Bloomberg’e yaptığı açıklamada "Phillips eğrisine dayanan ve enflasyonu önceden tutmaya çalışan bir strajeji mi, yoksa ekonominin mümkün olduğunca büyümesine olanak sağlayan ve enflasyon meydana gelirse bunu tepki veren bir strateji mi? Ben ikincisinin taraftarıyım" dedi.

Summers enflasyonun çok yükselmesinden ziyade çok fazla yavaşlaması tehlikesinin olduğunu öne sürerek "Yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalayıp yakalayamama konusu net değil. Dolayısıyla Fed'in çok gevşek bir politika yürüttüğü konusunda ciddi endişelerim yok, ancak Fed'in çok sert bir sıkılaşma politikası yürütmesi tehlikeli olabilir" dedi.

FED ST. LOUİS BAŞKANI: KALICI FAİZ ARTIRIMINA GEREK YOK

Fed St.Louis Şubesi Başkanı James Bullard, bankanın ülke ekonomisindeki geçici ivmelenmeye kalıcı faiz artırımlarıyla karşılık vermemesi gerektiğini söyledi. Bullard, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte hızlanmasının yeni faiz artırımları için yeterli gerekçe olmadığını vurguladı. Bullard, bankanın şu anki faiz oranının iyi olduğunu ifade etti.

Ticaret gerilimlerine de değinen Bullard, yetki bölgesindeki şirket yöneticilerinden "endişe dolu tepkiler" aldığını belirterek, "Ekonominin tüm alanları etkilendi ancak tarımın büyük zarar gördüğü muhakkak" dedi. Bullard, belirsizliğin işletmeleri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

FAİZ ARTIŞINA NEDEN KARŞI ÇIKIYORLAR?

Trump yönetiminin yatırımları, iç talebi ve gayrimenkul sektörünü destekleyici olduğu gerekçesiyle “parasal sıkılaşma”nın yavaş olması gerektiğini düşündüğü biliniyor. ABD seçimleri de dikkate alındığında Trump cephesinde hızlı bir sıkılaşma politikasının tercih edilmediği görülüyor.

Summers ve Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ise ABD ekonomisinin, petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışın da yardımıyla olduğundan daha iyi göründüğüne ilişkin kaygıları yansıttığı düşünülüyor.