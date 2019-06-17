Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir Nisan ayında darbe ile görevden uzaklaştırılmasından beri dün ilk kez görüntülendi.

Sudan’ın devrik lideri Ömer el Beşir, dün başkent Hartum'daki bir hapishaneden güvenlik güçleri eşliğinde araçla kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları dinlemek üzere savcılığa götürüldü.

75 yaşındaki eski devlet başkanının geleneksel beyaz dişdâşe giydiği ve sarık taktığı gözlendi.

Beşir'in yaklaşık 30 yıl süren iktidarı, aylar süren protestoların ardından bir darbeyle son bulmuştu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Reuters, eski devlet başkanının canlı bir şekilde, gülümseyerek ve güvenlik güçleriyle sohbet ederek savcının ofisine girdiğini, ancak dakikalar sonra kaşları çatık bir şekilde ofisten çıktığını yazdı.

Savcılar, Ömer El Beşir'in evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve devrik liderin kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıklamıştı.

Sudan'ın Darfur bölgesinde savaş suçu işlemekle ve soykırımla suçlanan Beşir'in hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı bulunuyor. Beşir bu suçlamaları reddediyor.

Sudan'da halk darbeyle yönetime gelen Askeri Geçil Konseyi'nin Beşir rejiminin sürdürücüsü olduğunu söylüyor ve Beşir'in tarafsız bir şekilde yargılanmayacağını vurguluyor.

Öte yandan AFP'nin aktardığına göre yönetimdeki Geçici Askeri Konsey'in iki numaralı ismi Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, 3 Haziran'da Hartum'da ordu karargahının dışındaki oturma eylemine Sudan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 100'den fazla kişinin öldüğü katliamın arkasındakilerin “cezalandırılacağı” açıklaması yaptı.

Dagalo'nun televizyondan yayınlanan konuşmasında, "Bunu yapanları darağacına götürmek için çok çalışıyoruz" dediğini bildirildi. Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, katliamı gerçekleştirmekle suçlanan Hızlı Destek Güçleri adı verilen milis güçlerin komutanı.