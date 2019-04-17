Ömer El Beşir cezaevine nakledildi

Sudan’ın devrik cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in başkent Hartum’da bulunan yüksek güvenlikli Kobar Cezaevi’ne nakledildiği bildirildi.

Sudan’da aylardır süren protestoların ardından askeri darbeyle devrilen Ömer El Beşir’in ailesinden kaynaklara göre, eski cumhurbaşkanı başkent Hartum’daki Kobar Cezaevi’ne nakledildi.

Reuters, cezaevinden bir kaynağına dayandırdığı haberinde El Beşir’in yüksek güvenlik altındaki tek kişilik bir hücrede tutulduğunu yazdı.

Ailesi, perşembe günü görevden alınan El Beşir’in cezaevine nakledilene dek içinde Savunma Bakanlığı’nın da yer aldığı yerleşkedeki Cumhurbaşkanlığı konutunda tutulduğu bilgisini verdi.

Yerleşkenin etrafındaki kitle eylemi ise 6 Nisan’dan beri sürüyor. Halk askeri darbe yönetiminin sokağa çıkma yasağına karşın bölgeyi terk etmemişti.

Askeri Geçiş Konseyi’nin önceki başkanı Avad İbn Avf, Ömer El Beşir’in “güvenli bir yerde” gözetim altında tutulduğunu açıklamıştı.

Avf bir gün sonra istifa etmiş yerine Abdülfettah El Burhan getirilmişti.

