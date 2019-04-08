Ömer Beşir'in istifası talebiyle Savunma Bakanlığı'nı kuşatan halka müdahale

Sudan’ın başkenti Hartum’da dün düzenlenen gösterilerde 5 kişi yaşamını yitirirken, Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'in istifası talebiyle Savunma Bakanlığı önünde oturma eylemini sürdüren halka müdahale edildiği haberleri geliyor.

Sudan’da artan hayat pahalılığına karşı Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in istifası talebiyle son dört aydır süren protestoların en büyüğü dün başkent Hartum’da yaşandı.

Dünkü protestolarda polisin saldırısı sonucu 5 kişinin öldüğü bildirilirken, iki gündür Savunma Bakanlığı önünde kamp kuran halka bu sabah müdahale edildiği haberleri geliyor.

Reuters’ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Sudan güvenlik güçleri Hartum’un merkezindeki Savunma Bakanlığı binası önünde kamp kurarak orduya Cumhurbaşkanı Ömer Beşir yönetimini devirme çağrısında bulunan binlerce göstericiye bu sabah müdahale etti.

Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapan halka pikap tipi kamyonlardan gözyaşartıcı gaz sıktıkları bildirildi. BBC'nin haberine göre ise göstericilere gerçek mermiyle de müdahale edilirken, orduya bağlı bazı güçlerse halkı saldırıdan korumaya çalıştı. Oturma eylemine gözyaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale eden güvenlik güçlerinin araçlarının bazı askerler tarafından kovalandığı bildirildi.

Sudan’da yaklaşık 30 yıldır iktidarda olan Ömer Beşir’in istifasını isteyen halk iki gündür bakanlık önünde oturma eylemi yapıyor.

Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu orduya ait yerleşkede aynı zamanda Ömer Beşir'in konutu da bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin eyleme katılanları dağıtma girişimleri daha önce başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Sudan’da aralık ayından beri, artan ekmek ve yakıt fiyatları ile ülkedeki nakit sıkıntısına karşı başlayan eylemler Beşir yönetiminin istifası talebiyle sürüyor.

Cumhurbaşkanı Ömer Beşir hafta içinde yaptığı açıklamada, ülkede siyasi ve ekonomik reformları hayata geçireceği sözünü vermişti.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, Meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Sudan'da aralık ayından bu yana süren gösterilerde resmi yetkililere göre 32 kişi, BM İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.