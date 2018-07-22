Ölüyü diriltemedi, gözaltına alındı

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu söyleyen bir sağlık çalışanı, 'ölüyü diriltme' girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

Etiyopya'da kendini peygamber ilan eden bir kişi ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Getayawkal Ayele adlı bir sağlık çalışanı, bir süre önce ölen Belay Biftu adlı adamın ailesine giderek, Yuhanna İncili'nde geçen, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra diriltmesi öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini iddia etti. Ailesi, Biftu'nun mezarından çıkarılmasını kabul etti.

Sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı. Bazı aile üyeleri "seans" esnasında baygınlık geçirdi. Ölünün dirilmediğini gören aile üyeleri Ayele'yi dövmeye başladı. Ayele, polis tarafından kurtarıldı fakat ölülerin rahatsız edilmesini suç sayan Etiyopya yasalarına muhalefetten gözaltına alındı.