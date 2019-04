Ölümlerin sorumlusu Boeing: Hayatını kaybedenler için üzgünüz

Boeing şirketinin CEO'su Dennis A. Muilenburg, Twitter hesabından paylaştığı videoda 737 MAX tipi uçaklarda yazılım hatası olduğunu kabul etti. Muilenburg, "Hayatını kaybedenler için üzgünüz" dedi.

Muilenburg, açıklamasında şunları söyledi:

"Boeing olarak, son 737 kazalarında hayatını kaybedenler için üzgünüz ve bunun gibi trajedilerin bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için bıkıp usanmadan emniyete odaklandık."

We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 accidents and are relentlessly focused on safety to ensure tragedies like this never happen again.

Watch the full video here: https://t.co/kZawq35YnZ pic.twitter.com/G9uIHjxsWi

— Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) 4 Nisan 2019