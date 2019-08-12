Öldürülen İsrail askeri yeni saldırılar için gerekçe oldu

İsrail Batı Şeriya'da yerleşimler ve asker terörüyle gerilimi yükseltmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde sivil olarak evine dönerken öldürülen asker Dvir Sorek yeni saldırıların gerekçesi olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Batı Şeria’da bir yerleşimde bıçaklanmış olara ölü bulunan İsrail askeri 17 Eylül’de yapılacak seçimlere hazırlanan İsrail’de gündem oluşturmayı sürdürüyor.

Ailesinin dini kitaplar almak için Kudüs’e gittikten sonra kendisinden haber alamadıkları için harekete geçmesinin ardından bıçaklanmış olarak bulunan 19 yaşındaki asker Dvir Sorek, yeni yerleşimlerle terörize edilen Şeriya’da İsrail’in yeni şiddet gösterileri için gerekçe olmuş görünüyor.

SALDIRI ÖRGÜTLÜ DEĞİL

Haaretz’de yayımlanan habere göre şüphelilerin yakalandığını ve herhangi bir grupla ilişkileri olmaksızın, spontan bir biçimde harekete geçerek Sorek’i öldürdüklerine ilişkin görüşün ağırlık kazandığını bildiren İsrail güvenlik güçleri, yakalanan şüphelilerin evlerini yıkmaya hazırlanıyor!

Sorek’in öldürüldüğü yer işgal altındaki Batı Şeriya’da bir İsrail yerleşimi. Filistin topraklarının işgalinde azgınca bir adım olarak gündeme gelen yerleşimler, militan, yobaz yahudi topluluğunu harekete geçiren İsrail devletinin son yıllardaki önemli saldırılarından birisini oluşturuyor.

Sorek öldürüldüğünde, İsrail basınında ve batı medyasında Filistinli örgütlerin gizli hücrelerle terör saldırılarına hazırlandığına, herhangi bir koordinasyona yerleşmediği için tespit edilmesi çok güç olan bu “yalnız kurt” planlamalarının büyük bir tehlike yarattığı ilişkin haber ve yorumlar yayımlandı.

'YALNIZ KURT HAYALETİ'

Öte yandan bu tür saldırıların her seferinde özellikle islamcı grupların etkinliğini öne çıkartarak Filistin direnişini itibarsızlaştıran İsrail’in daha da kolay ve daha da sert saldırılar düzenlemesine gerekçe oluşturduğu görülüyor.

Son olayda, 19 yaşında “masum” bir mürid olan İsrailli askerin öldürülmesinin arkasında örgütlü ve planlı bir hareketin olmadığı büyük ölçüde anlaşılmış durumda.

Şüpheliler Filistin kenti Beyt Kahil’de yaşayan iki akraba. 24 yaşındaki Nüseyr Asafra ve 30 yaşındaki kuzeni Kasım Asafra İsrailli askeri gece saatlerinde yerleşimine doğru giderken görüp karar vermişler. Olayla ilgili Kasım’ın karısı Enes ve ismi belirtilmeyen bir kişi daha polis sorgusuna alınmış durumdalar.

İSRAİL EV YIKMAYI İYİ BİLİYOR

Şüphelilerin bulunması için yapılan operasyon ve tutuklanmaları sırasında Beyt Kahil’de polisle halk arasında bir çatışma da yaşandı.

Şimdi, Filistinlilere ait konutların yıkıldığı ve işgalci İsraillilerin yerleşimlerle yayıldığı bölgede, güvenlik güçleri yakalanan şüphelilere ait evlerin yıkılacağını duyurdu.