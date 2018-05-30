'Öldürüldü' denilen Rus gazeteci basın toplantısı düzenledi

Öldürüldüğü söylenen Rus gazeteci, Ukrayna'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Rus gazeteci Arkady Babşenko'nun Kiev'de suikaste uğradığı açıklanmıştı. Ancak Babşenko bugün basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kiev'de gerçekleştirilen basın toplantısı Ukrayna televizyonlarından canlı yayımlandı.

Ukrayna güvenlik servisi Babşenko'nun "öldürülmesinin" gazeteciyi suikast girişimine karşı korumak için gerçekleştirilmiş bir oyun olduğunu açıkladı.

Ukraynalı yetkili Vasil Hritsak, Babşenko'nun öldürülmesinin "Rus güvenlik güçleri tarafından istendiğini" iddia etti.

Babşenko Ukraynalı yetkililere teşekkür ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Babşenko'nun hayatta olmasından memnun olunduğu söylendi.

Rus sözcü Maria Zaharova, suikast iddiasının "propaganda çabası" için ortaya atıldığını bildirdi.