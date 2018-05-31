Olası Kim-Trump zirvesi öncesi toplantılar hız kazandı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ABD liderleri arasındaki olası zirve öncesinde üst düzey toplantılar sürüyor. KDHC üst düzey yetkilisi Kim Yong-chol, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşürken, Singapur’da heyetler arası ‘çok gizli’ toplantı gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bugün Pyongyang’ı ziyaret edecek.

KDHC lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir araya geleceği zirvenin gerçekleştirilmesi için üst düzey toplantılar sürüyor. KDHC liderinin sağ kolu olarak nitelendirilen, Kore İşçi Partisi’nin en yetkili isimlerinden General Kim Yong-chol’un New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile müzakereleri bugün ikinci gününde de devam edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Kore’nin tutumunu öğrenmek üzere bugün Pyongyang’da KDHC yetkilileriyle bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kim Yong-chol ile dünkü görüşmesini Twitter hesabından duyurdu. Kim ile yediği yemeğin fotoğraflarını paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, görüşmeden önce de Twitter hesabından paylaştığı mesajda “ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile olası zirvesini görüşmek üzere New York’ta Kim Yong Chol ile buluşmayı dört gözle bekliyorum. Kore Yarımadası'nın tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülemez şekilde nükleer silahlardan arındırılması konusunda kararlıyız” dedi.

SİNGAPUR'DA ÇOK GİZLİ TOPLANTI

Öte yandan zirvenin gerçekleştirilmesi planlanan Singapur’da, dün ABD ile KDHC’li yetkililerin “çok gizli” bir toplantı yaptıkları öğrenildi. Washington Post’un haberine göre, Singapur’un güneydoğu sahilindeki bir tatil köyünde yapılan toplantıya katılan diplomatların isimleri açıklanmazken, basın mensupları da otelin çevresine yaklaştırılmadı.

Olası Kim-Trump zirvesiyle ilgili medya, güvenlik, lojistik gibi konuların ele alındığı toplantıları izlemek için Singapur’a gelen gazeteciler, iki ülke delegasyonundan konuşabilecekleri herhangi birine ulaşmak için sıcak havada saatlerce bekledi.

Singapur’daki toplantıya katılan ABD ekibinin başında Beyaz Saray Özel Kalemi Joe Hagin’in, KDHC ekibinin başındaysa Kim Jong-un’un özel kalemi Kim Chang-son’un yer aldığı biliniyor.

Dün öğleden sonra iki heyet Sentosa Adası’nda bulunan Capella adlı otelde bir araya geldi. ABD ekibinin başındaki isim Hagin, otelden ayrılması istenen Washington Post muhabirine yaptığı kısa açıklamada zirvenin yapılacağı yer konusunda çalıştıklarını söyledi.

ABD’nin tek taraflı nükleerden arındırma talebine karşı çıkan KDHC, Kore Yarımadası’nın tamamının nükleerden arındırılmasını istiyor.

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleştirileceği açıklanan zirveyi önce iptal etmiş, ancak ertesi günü yaptığı açıklamada zirvenin yeniden değerlendirileceğini söylemişti.