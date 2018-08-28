Okulda homofobik zorbalığa maruz kalan eşcinsel çocuk yaşamına son verdi

ABD'nin Denver kentinde okulda dört gün boyunca arkadaşlarının zorbalığına maruz kalan ve tehdit edilen dokuz yaşındaki eşcinsel bir çocuk yaşamına son verdi.

ABD'nin Denver kentinde okulda dört gün boyunca arkadaşlarının zorbalığına maruz kalan ve tehdit edilen dokuz yaşındaki eşcinsel bir çocuk yaşamına son verdi.

Annesi Leia Pierce, bu yaz Jamel Myles'in kendisine eşcinsel olduğunu açıkladığını ve "Eşcinselliğimden gurur duyorum. Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim" dediğini aktardı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Pazartesi günü okula başlayan Jamel'in cesedi, Perşembe günü evinde bulundu.

'BANA 'KENDİNİ ÖLDÜR' DEDİLER'

Pierce'a göre Jamel ablasına "Okuldaki çocuklar bana kendimi öldürmemi söylediler" dedi.

Oğlunun eşcinsel olduğunu açıklarken çok korktuğunu belirten Pierce, "Ona, onu hâlâ çok sevdiğimi söyledim. Jamel'in ölümü, umarım okulda zorbalığın etkileri konusunda insanları bilinçlendirir" diye konuştu.