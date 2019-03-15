Oktay ile Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberindeki heyetle beraber Yeni Zelanda'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberindeki heyetle beraber Yeni Zelanda'ya gidecek.

Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun beraberindeki bir heyetle bu ülkeye gideceği belirtildi.

Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile iki camiye yönelik saldırı dolayısıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu eylemi tüm Müslümanlar adına lanetlediğini belirtti.