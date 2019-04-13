Okinawa’daki ABD üssü yeni bir cinayetle gündemde

Halkın yıllardır ABD askeri üssünün kaldırılmasını istediği Japonya’nın Okinawa Adası’nda bir ABD askeri yine cinayet işledi.

Japonya’nın Okinawa Adası’nda bulunan ABD üssüne halk yıllardır karşı çıkıyor, düzenlenen referandumlarda üssün kaldırılması yönünde oy kullanıyor ancak Japon hükümeti halkın taleplerini görmezden gelmeye devam ediyor.

Adada bugün işlenen bir cinayet ABD askeri varlığının yol açtığı güvenlik sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı adada bugün bir ABD askerinin bir Japon kadını bıçakladıktan sonra intihar ettiğini duyurdu.

Yerel polis yetkililerine göre 32 yaşındaki ABD deniz piyadesinin bir apartman dairesinde 44 yaşında bir kadını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor.

ABD’nin ülkedeki askeri kuvvetlerinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yerel polisle işbirliği halinde olunduğu belirtildi.

AP’nin aktardığına göre Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Akiba, ABD Büyükelçisi William Hagerty’yi telefonla arayarak olaydan hükümetin duyduğu "ciddi rahatsızlığı" iletti ve benzer olayların tekrarlanmasının önlenmesini istedi. Hagerty’nin de Akiba’ya konuyla ilgili "derin üzüntüsü"nü aktardığı bildirildi.

Pentagon ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Okinawa Adası ülke topraklarının yüzde 1’inden az bir yüzölçümüne sahip olmasına karşın, Japonya’daki toplam 54 bin ABD askerinin yarısı bu adada bulunuyor. Ülkedeki ABD üslerinin yüzde 64’ü de Okinawa Adası’nda yer alıyor.

Ada halkı ABD askerlerinin adada güvenlik ve çevre sorunlarına yol açtığını belirterek üssün kaldırılmasını istiyor.

Futenma Hava Üssü’nün adadaki başka bir kente taşınmasına yönelik plan da düzenlenen referandumla yüzde 72’lik oy oranıyla halk tarafından reddedilmişti. Buna karşın tartışmalı ABD üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik imar faaliyetine geçen ayın sonunda başlanmıştı.

