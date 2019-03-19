OECD ülkelerinde çoğunluk zenginlerden daha çok vergi alınması gerektiğini düşünüyor

OECD’nin 21 farklı ülkede yürüttüğü araştırma sonucunda katılan bütün ülkelerde halkın zenginlerden alınan vergilerin arttırılması ve devlet tarafından daha iyi bir refah sisteminin kurulması gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 21 farklı ülkede zenginlerin vergilendirilmesi üzerinden bir anket düzenlendi. OECD'nin düzenlediği ankete katılanların büyük çoğunlu refah sisteminin geliştirilmesi için zenginlerden alınan vergilerin arttırılması gerektiğini düşünüyor.

Ankette sorulan “Sizce hükümet yoksulları desteklemek için zenginlerden şu ana göre daha fazla vergi almalı mı?” sorusuna katılımcıların yarısından fazlası evet cevabını verdi. Ankete katılan ülkelerden vergilerin arttırılması yönünde düşünenler en çok Yunanistan ve Portekiz’den çıktı.

Ankete katılanların sadece yüzde 20’sı gerektiği zaman kamu yardımlarına ulaşılabildiğini düşünürken, katılımcıların yüzde 56’sı kamu yardımlarına erişimin oldukça zor olduğunu belirtti.

OECD ÜLKELERİNDE İNSANLAR EMEKLİLİKLERİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

Genel olarak katılımcılar en büyük sorunlarının kolayca erişilebilir sağlık ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin yanı sıra ucuz ve kaliteli konutlarda kalabilme olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 54’üyse en önemli önceliğin emekliliğin iyileştirilmesi olduğunu söylerken daha bir iyi emeklilik sisteminin kendilerini ekonomik olarak güvende hissetmelerini sağlayacağını belirtti.

İnsanlar sadece sistemde ödedikleri para karşılığında adil paylarını alamadıklarından değil, aynı zamanda Kanada, Danimarka, Norveç ve Hollanda dışındaki ankete katılan tüm ülkelerin de hükümetlerinin görüşlerini ciddiye almadıklarını düşündüklerini belirttiler .

OECD tarafından yapılan sonuçlarının analizinde “Bu görüşler sadece ‘unutulmuş’ bir kesimin değil toplumun geneli tarafından paylaşılıyor” denildi.

HANGİ ÜLKEDE ZENGİNLERDEN NE KADAR VERGİ ALINIYOR

Firmaların elde ettikleri kara göre ödedikleri kurumlar vergisi ülkeler arasında karşılaştırıldığında, kurumlar vergisinin en yüksek olduğu OECD ülkesi yüzde 34’le Fransa.

Zenginlerden alınan vergilerin arttırılması gerektiğini savunanların en çok olduğu Portekiz’deyse patronlar karlarının yüzde 31.5’ini vergi olarak ödemek zorunda. Türkiye’deyse kurumlar vergisi, karın yüzde 22’si kadar.

ZENGİNLERİN ÖDEMEDİĞİ VERGİ POLİTİKAYA YÖN VERİYOR

ABD'de Demokratlar ‘Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası'yla şirketlere getirilen vergi indirimine karşı çıkmıştı. Fransa’daysa akaryakıt zamlarına karşı başlayan “Sarı Yelekliler” eylemleri zenginlerin daha fazla vergi ödemesi talepleriyle 18 haftadır sürüyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen eyleme Paris polisinin verdiği rakamlara göre 8 bin kişi katılmıştı ve 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa’da 17 Kasım 2018'de başlayan protestoların ardından, hükümet akaryakıt zammını askıya alaramıştı ve ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Bu durum eylemciler tarafından hala sembolik bir geri adım olarak nitelendiriliyor.

TÜRKİYE’DE ZENGİNLER VERGİLERİNİ ÖDÜYOR MU?

2010 yılında Türkiye’de 15 farklı şirketin toplam 3 milyar 31 milyon 485 bin liralık vergi borcu silinmişti.

15 firmanın toplam borcunun yüzde 97,6’sı silinirken borcu en yüksek olan Türkcell’in 450 milyon liralık borcunun yüzde 94.7’si, Cengiz İnşaatın’sa 422 milyon liralık borcunun yüzde 100’ü silinmişti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin sahibi Albayrak Grubu’na ait Albayrak Gayrimenkul’unsa 56 milyon liralık borcunun yüzde 97,8’i silinmişti.