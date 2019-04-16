OECD: Çin'in teşvik politikası ekonomisini kötüleştirebilir

OECD, Çin'in teşvik politikasının ekonomik verileri kötüleştirebileceğini belirtiyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bugün yayınladığı raporda, Çin’in teşvik tedbirlerinin bu ve sonraki yılda ekonomik büyümeyi hızlandıracağını, ancak orta vadede ülkedeki borç kontrolü ve yapısal bozulmaları daha da kötüleşmesine yol açabileceğini belirtti.

Pekin, zayıf iç talep ve ABD ile yapılan ticaret savaşı nedeniyle, içerideki mali teşvikleri hızlandırdı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 2019'da yerel yönetimlere altyapı projelerini finanse etmek için 2.15 trilyon yuan (320.60 milyar dolar) özel amaçlı tahvil ihraç etme izni verecek. Bu geçen yıla göre yüzde 59'luk bir sıçrama anlamına geliyor.

S&P Global Ratings, geçtiğimiz yıl yerel yönetimlerin 40 trilyon yuan kadar yüksek bir borç üzerinde oturuyor olduğunu tahmin ediyordu.

OECD, Çin ekonomisine yönelik son değerlendirmesinde altyapı teşvikinin daha fazla dengesizlik ve orta vadede daha zayıf bir büyümeyle sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Mart ayında Çin yönetimi, şirketler için 2 trilyon yuan vergi ve harç indirimi açıkladı. Bu, 2018'de GSYİH'nin yüzde 2,6'sı olan bütçe açığını yüzde 2,8'e çıkaracak.

OECD, Çin’in geçen yıl GSYİH'nin yüzde 2.94'ü olan mali teşvikinin, bu yıl yüzde 4.25’ine kadar çıkabileceğini belirtiyor.