Odebrecht'ten Kolombiya'ya yolsuzluk davası

Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'in Kolombiya'ya yolsuzluk davası açacağı belirtildi.

Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht, Kolombiya hükümetine 1,3 milyar dolarlık yolsuzluk davası açıyor.

Kolombiya Devlet Hukuk Dairesi müdürü Luis Guiilermo Velez, Odebrecht'in Kolombiya'yı İspanya'yla imzalanan Yatırım Koruma Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladığını belirtti.

Odebrecht'in uluslararası arabulucular olmadan davanın görülmesini istediğini söyleyen Velez, “Kolombiya şu an durumu değerlendirerek savunmasını hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

Odebrecht, 2010'da 528 km'lik yol yapımı için Kolombiya'yla 1 milyar doların üstünde bir anlaşma imzalarken, 2014'te paralel yol yapımı için sözleşme yapıldı.

Brezilyalı şirketin aynı zamanda Magdalena Nehri'ni gemi seferlerine elverişli hale getirmek için 850 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyor.

Yolsuzluk soruşturmasının başlamasının ardından Kolombiya hükümeti, sözleşmeleri askıya aldı.

Başsavcılık, Odebrecht'in Kolombiya'ya toplam 27 milyon dolar rüşvet verdiğini açıklarken Odebrecht, rüşvet ödediğini kabul etti.

Kolombiya'da eski senatör ve eski ulaştırma bakanının da dahil olduğu sekiz kişi yolsuzluk skandalından tutuklandı.