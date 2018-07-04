Obrador, yabancı yatırımlara ılımlı yaklaşıyor

Uzun yıllar özelleştirme karşıtı olarak bilinen Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'un, enerji reformunu iptal etmemesi ve şu ana kadar yapılan yabancı yatırımlara dokunmaması bekleniyor.

Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'un (AMLO), yıllarca karşı çıktığı enerji reformlarını iptal etmeyeceği bildirildi.

AMLO'nun petrol sektöründe şu ana kadar yapılan 200 milyar dolarlık yabancı yatırımlara dokunmayacağı ancak bundan sonraki yabancı yatırımların ülkeye giriş sürecini yavaşlatacağı tahmin ediliyor.

AMLO, aday olduğu bir önceki başkanlık yarışında petrol endüstrisinin özelleşmesine karşı çıkıyordu. 1938'de devletleşen petrol üretimi, bir önceki devlet başkanı Enrique Peña Nieto'nun döneminde özelleştirme sürecine girmişti.

AMLO ve danışmanları bu seçim kampanyasında ise enerji reformuna dair muhalefette yumuşamaya gitti. AMLO, Pazar günkü zafer konuşmasında enerji reformu konusuna çok kısa yer vererek, yeni yabancı sözleşmelerin yasal ve şeffaf olmasına dikkat edeceklerini belirtmişti.