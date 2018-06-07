Obama yönetimine İran’a özel izin verme suçlaması

ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi üyelerin hazırladığı raporda, Obama yönetiminin 2016 yılında İran'a verdiği özel bir izinle Tahran'ın ABD finans sistemine erişimine olanak tanıdığı, yaptırımlara aykırı olarak İran’ın varlıklarının dolara tahvil edilmesine yol açtığı ileri sürüldü. Suçlamaları reddeden Demokratlar ise durumun anlaşmaya tabi olduğunu ifade etti.

ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçiler’in hazırladığı yeni raporda, Obama yönetiminin, yaptırımlara karşın ABD finans sistemine erişimi için İran'a özel bir izin verdiği iddia edildi. Üst düzey Demokratların alım satım işlemleri konusunda Kongreyi ve ABD halkını yanlış bilgilendirdiğini savunan raportörler, aslında yasadışı olmayan bu iznin kamuoyundan gizlendiğini vurguluyor. Rapor, ABD'nin çekildiği 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasını imzalayan Obama yönetimini eleştirmek için fırsat olarak değerlendiriyor.

Raporda üst düzey hükümet yetkililerinin İran’ın ABD finans sistemine erişiminin söz konusu anlaşma ve yaptırımların bir parçası olmadığını defalarca onaylamasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Hazine Bakanlığı’nın verdiği özel izinle İranlıların milyarlarca dolar değerindeki varlıklarını ABD finans sistemini kullanarak tahsil ettiği söyleniyor.

ABC News'un haberine göre, suçlamaları reddeden eski Obama yönetiminden bir yetkili ise, İran’a ABD finans sistemine erişim yetkisi vermenin gizli bir girişim olmadığını söyleyerek, bunun fonların transfer edilmesini sağlayan ve anlaşma kapsamındaki rutin bir izin olduğunu savundu.

Tartışmalara sebep olan söz konusu anlaşma ile İran’ın Umman’daki bir bankada bulunan 5,7 milyar doları dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm bankalardaki donmuş varlıklarına erişim izni verilmişti. Umman riyali olarak bulunan parayı avro cinsinden isteyen İran, parayı önce ABD dolarına çevirmek istedi, bunun üzerine Obama yönetimi Ocak 2016’da bugüne kadar ortaya çıkmayan bir izin ile buna olanak verdi.

Ancak Obama yönetimi yetkililerinin bu konuda iki ABD bankasına ulaşmasına rağmen bankaların bu işlemleri tamamlamadığı belirtiliyor. Nihayetinde İran’ın bu parayı yavaşça çekerek Avrupa bankaları aracılığıyla avroya dönüştürdüğü söyleniyor.