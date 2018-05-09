Obama: İran anlaşmasından çıkmak çok hatalı

ABD Başkanı Trump’ın İran anlaşmasından çıkma kararını eleştiren önceki başkan Barack Obama, kararın “hatalı” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran anlaşmasından çıkma kararını açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yapan eski ABD Başkanı Barack Obama anlaşmadan çekilmenin “çok hatalı” olduğunu dile getirdi.

Obama, başkanlığı döneminde ABD dış politikasının en önemli ayaklarından biri olan İran’la Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan (JCPOA) çıkılması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile yürütülen diplomasiyi hatırlatan Obama, JCPOA’dan çekilmenin Kuzey Korelilerle yürütülen diplomasinin başarıyla sonuçlanmasını da riske atmak anlamına geldiğini belirterek “Bu yüzden bugünkü açıklama çok hatalıdır” dedi.

Obama “Demokraside bir yönetimden sonrakine politikalarda ve önceliklerde değişiklikler olabileceğini ancak ülkenin taraf olduğu anlaşmaların delinmesinin Amerika’nın güvenilirliğini zedeleme riski barındırdığını ve dünya güçleriyle ABD’nin arasını bozduğunu" söyledi.

BIDEN ve KERRY'DEN OBAMA'NIN AÇIKLAMALARINA DESTEK

Obama’nın açıklamalarına eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile eski Dışişleri Bakanı John Kerry de destek verdi.

Biden yaptığı açıklamada Trump’ın kararı için “derin bir yanlış” ifadesini kullandı. Biden “tümüyle gereksiz kriz” diye nitelediği durumun ülkelerinin, vatandaşlarının ve Ortadoğu’daki binlerce ABD’linin güvenliğini riske attığını ve İran’la savaş yoluna geri dönüldüğünü ifade etti.

Eski Dışişleri Bakanı Kerry ise Trump’ın açıklamasının ABD’yi Avrupa’dan yalıttığını söyleyerek, bu kararın İsrail’i büyük bir riske attığını, İran’ın muhafazakarlarını güçlendirdiğini ve gelecek yönetimlerin uluslararası anlaşmalar yapma yeteneğine zarar vereceğini söyledi.

Kerry’nin daha önce anlaşmadan çıkmamaya çağırdığı Trump, Kerry’yi “gölge diplomasi” yapmakla suçlamıştı.