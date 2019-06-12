O karikatürden sonra NYT karikatür yayımlamaya son verdi

ABD basınının en etkili gazetelerinden The New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump-İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çiziminin 'antisemit' olması ile suçlanması sonrası, siyasi karikatürler yayımlamayacağını duyurdu.

The New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump-İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çiziminin 'antisemit' olması ile suçlanması sonrası, siyasi karikatürler yayımlamayacağını duyurdu. Kararın, 25 Nisan'da yayımlanan karikatüre gelen tepkilerden kaynaklandığı belirtildi. New York Times yönetimi en azından bir yıl boyunca politik karikatür yayınlamayacağını açıkladı. 'Antisemit' suçlamalarının hedefi yapılan karikatürde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Davut yıldızlı tasmalı kılavuz köpeği, onu tasmasından çekiştiren ABD Başkanı Donald Trump kippa ve siyah gözlük takmış bir görme engelli olarak resmedilmişti.