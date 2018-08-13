NYT: Trump’ın gümrük tarifeleri DTÖ’yü krize sürüklüyor

Trump yönetiminin koyduğu gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü’nde farklı krizlere sebep olma olasılığına işaret ediliyor.

Trump yönetiminin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifesi artışlarının "ulusal güvenlik" ve ABD’li metal üreticilerini küresel rekabetten kurtarmak kaygılarıyla yapıldığı, Trump'ın açıklamalarında ve ABD hükümeti tarafından dillendiriliyordu. Fakat New York Times’ta (NYT) yer alan yazıda Kanada, Meksika ve AB ülkelerinin metallerinin ABD için bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

‘ABD, DTÖ’DEN ÇIKABİLİR’

NYT’de yayımlanan yazıda ayrıca Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) Trump yönetimine karşı alınacak her bir kararın, ABD'nin örgütten ayrılmasına yol açabileceği gibi, ABD lehine alınan bir kararın da örgütün diğer ülkeler üzerindeki etkisini azaltıp, bu ülkeleri örgütün normlarının dışına çıkarak kendi ulusal güvenlik çıkarlarını korumaya itebileceği dile getirildi.

DTÖ'nün eski Genel Direktör Yardımcısı ve Ulusal Dış Ticaret Konseyi Başkanı Rufus Yerxa yaptığı açıklamada, "Eğer ABD, ulusal güvenlik çıkarlarınız içinse istediğinizi yapabileceğinizi söyleyerek DTÖ sisteminin kurallarını yeniden yazarsa, dünyadaki her ülkenin en kritik ulusal güvenlik çıkarının ne olduğuna dair yeni bir tanımla gelmesine hazırlı olmak gerekir" ifadelerini kullandı.