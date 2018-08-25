NYT, Rıza Sarraf'ın verdiği rüşvetin detaylarını yazdı

ABD ve Türkiye'nin yakından takip ettiği Sarraf davasında gündeme gelen 'gardiyanlara rüşvet' konusunda mahkemeden çıkacak sonuç beklenirken, New York Times gazetesi hapishanede Sarraf'ın gardiyan ve diğer mahkumlara rüşvet vererek iPhone, C vitamini, yemek ve içki getirttiğini detaylarıyla yazdı.

ABD ve Türkiye'nin yakından takip ettiği Sarraf davasında gündeme gelen "gardiyanlara rüşvet" konusunda mahkemeden çıkacak sonuç beklenirken, New York Times gazetesi hapishanede Sarraf'ın gardiyan ve diğer mahkumlara rüşvet vererek iPhone, C vitamini, yemek ve içki getirttiğini detaylarıyla yazdı.

New York Times, Rıza Sarraf davasında gündeme gelen “rüşvet” konusunu detaylarıyla okuyucularına aktardı.

2016’da ABD’de gözaltına alındıktan sonra "Manhattan’ın Guantanamo’su" olarak bilinen hapishaneye götürülen Sarraf’ın, hapishanede Bronxlu gardiyan Victor Casado aracılığıyla yasak olan ürünleri hücresine aldığı ortaya çıktı.

Casado’nun Sarraf’ı bir fırsat olarak gördüğü ve başka bir mahkum aracılığıyla Sarraf'a para karşılığında yardım edebileceği konuları ve cep telefon numarasını yazan bir kağıt gönderdi. Gazete, Sarraf’ın Türk avukatlarının şoförünün Casado’ya başlangıç olarak 5 bin dolar para verdiğini ve bu sayede hücre içerisinde içki, cep telefonu, yemek ve C vitamini temin ettiğini yazarken, zaman içerisinde Casado’nun en az 50 bin dolar para aldığını okuyucularına aktardı.

Casado’nun duruşması 11 Ocak’ta görülecek fakat New York Times, gardiyanın çok laubali davrandığını ve diğer mahkumların Casado’yu iş arkadaşlarına şikayet etmesinin ardından kaçakçılık yaptığının ortaya çıktığını yazdı.

NY Times muhabiri Ali Winston imzalı haberde hapishanede üç mahkumun daha Casado’ya yardım ettiği hatırlatılırken, son dönemde ülke içerisindeki hapishanelerde yolsuzluk ve rüşvetin arttığına dikkat çekildi.