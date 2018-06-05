NYT: ABD'li yetkililer, Çavuşoğlu'nun açıklamalarına şaşırdı

New York Times gazetesi, ABD'li yetkililerin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Menbiç konusunda ABD ile varılan yol haritasının net bir takvimi olduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, YPG'nin Menbiç'ten çıkarılması konusunda iki ülkenin kabul ettiği yol haritasının "net bir takvimi" olduğu sözleri, ABD tarafından teyit edilmedi.

New York Times'a konuşan ABD'li yetkililer, Çavuşoğlu'nun net bir takvim oluşturulduğu ve takvimin altı aydan kısa bir süreyi kapsadığı şeklindeki ifadelerini şaşkınlıkla karşıladıklarını söylediler.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Washington'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, kabul edilen yol haritasıyla ilgili "net bir takvim" olduğunu ve altı aydan daha kısa bir süreden söz edildiğini söylemişti.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın "Menbiç'te güvenlik ve istikrarı sağlamak" için "bir yol haritasını kabul ettikleri" ifadelerine yer verildi.

Yol haritasının detaylarını iki liderin de açıklamadığını yazan New York Times , bu anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçimlere haftalar kala önemli bir kazanım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin haberinde, ABD'li yetkililerin planın ayrıntılarını teyit etmediklerini ancak iki bakanın "Menbiç'teki Kürt güçlerinin eninde sonunda çekilmesi" konusunda anlaşmaya vardığını dile getirdiği ifade edildi.

New York Times'a konuşan ABD'li yetkililer, ortada iki ülkenin Menbiç'i birlikte denetleyecekleri bir plan olmadığını da söylediler.

'İKİ ÜLKENİN AÇIKLAMALARI UYUMLU DEĞİL'

Tayyip Erdoğan'ın Menbiç'ten Kürt savaşçıların çıkarılmasını talep ettiği, Pentagon'unsa Türkiye'nin Suriye Kürtlerine operasyonlarının İslami köktencilere karşı savaşın altını oyduğunu söylediği hatırlatılan haberde, dün iki taraftan yapılan açıklamaların uyumlu olmadığını yazdı.

Haberde "ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması muğlaktı, planın ayrıntılarına yer verilmedi, ve Türkiye'den verilen bilgiyi teyit etmeleri istenen birkaç Amerikan yetkilisi de bu açıklamayı şaşkınlıkla karşıladıklarını söylediler" ifadelerine yer verildi.

Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada planla ilgili "net bir takvim" olduğunu ve altı aydan daha kısa bir süreden söz edildiğini söylemişti.

'ANLAŞMA SAHADAKİ KOŞULLARA BAĞLI, BİR TAKVİM OLUŞTURULMADI'

Gazeteye konuşan iki ABD yetkilisi anlaşmanın sahadaki koşullara bağlı olduğunu ve herhangi bir takvimin oluşturulmadığını söyledi.

Gazete Türk yetkililerin geçen hafta anlaşmanın imzalanmasından sonra 30 gün içinde Menbiç'ten YPG komutanlarının çekileceği üç aylık bir yol haritası taslağı ortaya koyduğunu hatırlatarak, ABD'li yetkililerin bu ayrıntıları doğrulamadıklarını ve Türk yetkililerin de dünkü açıklamalarında bu koşulların kabul edildiğine dair bir beyanda bulunmadıklarını yazdı.