Nükleer silahların yasaklanmasına karşı anlaştılar

Rusya, Çin, İngiltere, ABD ve Fransa ortak açıklama yaparak Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı imzalamayı reddetti.

Rusya, Çin, İngiltere, ABD ve Fransa ortak bir açıklama yaparak geçen yıl Temmuz ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı imzalamayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasının “adım adım ulaşılabilecek bir süreç” olduğunu belirten beş ülke, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na ise bağlılıklarının devam edeceğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi tarafından bugün yapılan ortak açıklamada şöyle denildi: “Nükleer silahların olmadığı bir dünyaya ulaşmanın en iyi yolunun küresel güvenlik durumunu da hesaba katan adım adım bir süreç olduğuna kesinlikle inanıyoruz.”

Açıklamada 27 Temmuz 2017’de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen ancak henüz daimi üyeler tarafından onaylanmayan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’yla çeliştiği ve “sürdürülebilir nükleer silahsızlanmanın önündeki ana sorunları gözardı ettiği” ileri sürüldü.

27 Temmuz 2017’de BM Genel Kurulu’nda, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve nükleer silah sahibi ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in karşı çıktığı anlaşmaya 122 ülke “evet" oyu vermişti. Genel Kurul'da yapılan oylamada tasarıya yalnızca Hollanda karşı oy verirken, Singapur çekimser kalmış; ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, İran, İsrail, Fransa, Almanya, Yunanistan, Japonya ile İtalya'nın da bulunduğu 69 ülke oylamaya katılmamıştı.