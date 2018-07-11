NSU davasının baş sanığına ömür boyu hapis cezası

Alman yakın tarihinin en önemli siyasi davası olan Nasyonal Sosyalist Yeraltı davasında karar çıktı. Baş sanık Beate Zschape'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyelerinden davanın son sanığı Beate Zschaepe hakkında ömür boyu hapis cezası verildi.

6 Mayıs 2013'te başlayan ve Almanya'da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en uzun mahkeme süreçlerinden biri olan NSU davasında son sanık Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Ülkenin iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Dairesi ve bazı emniyet kurumlarında faşist gruplar içinde kullanılan muhbirlere ilişkin birçok belgenin ve bilginin 4 Kasım 2011'den sonra imha edildiğinin ortaya çıkması, tepkilere yol açmıştı.

DEVLET BAĞLANTISI GİZLENDİ

NSU terör örgütü, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı düzenlemek ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanıyor. 3 kişilik örgüt, ilk cinayetini 9 Eylül 2000'de işledi. NSU hakkında başlatılan soruşturmada devletin muhbirlerinin NSU üçlüsü ile bağlantılarının gün yüzüne çıkması ülkede deprem etkisi yaptı. Şimdiye kadar 437 duruşmanın olduğu davada 814 tanık, 42 uzman dinlendi. Tanıklardan 6'sı ya"ani"den öldü ya da "intihar" etti.

Thomas Richter adındaki Neonazi, NSU'nun ''kara kutusu'' olarak adlandırılıyordu, 38 yaşında ''gizli şeker''den öldü. Thomas Richter, aynı zamanda devlete çalışıyordu ve kod adı da ''Corelli'' idi.

Bir başka tanık, Arthur Christ, ''kendini yakarak intihar etti'', 18 yaşındaydı. Florian Heilig, 21 yaşındaydı, yanarak öldü. Dosyada adı geçen tanıklardan Sascha Winter, 31 yaşında ölü bulundu.

Sicilli Neonazi tanık Florian H. 20 yaşında Stuttgart'daki evinde ölü bulundu. Onun kız arkadaşı Melisa M., Araştırma Komisyonu'na tanıklık yaptıktan sonra korktuğunu ve yaşamından endişe ettiğini söylemişti. O da aniden ölü bulundu...

Tüm bunlara karşın Araştırma Komisyonu Başkanı Wolfgang Drexler'in Adalet Bakanlığı'ndan istediği rapora gelen yanıt yalnızca, ''olağan dışı bir durum yok'' oldu.

10 cinayetli davanın tek tutuklu sanığı Beate Zschäpe idi. Diğer iki sanık Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt 2011'de ikâmet ettikleri tatil aracında "intihar" etmiş olarak "ele geçirildi"ler.

