NSU davasında sanıklar göstermelik cezalar aldı.

Almanya’da bir dizi cinayetten sorumlu neo-nazi suç örgütü NSU’ya yönelik davada baş sanık Zschäpe hariç geri kalanlar göstermelik cezalar aldı.

Almanya’da bir dizi cinayetten sorumlu olan neo-nazi örgüt NSU'ya yönelik davada baş sanık Beate Zschäpe hariç geri kalan tüm sanıklar düşük cezalar aldı. Bu durum mağdur yakınları tarafından öfkeyle karşılandı. NSU davası 2013’te başlamıştı ve Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en uzun süren mahkeme sürecine sahne olmuştu. Duruşmalar boyunca NSU ile Almanya devleti arasındaki bağ gizlendiği için mahkemelerin ciddiyeti sürekli sorgulanıyordu.

Ülkenin iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Dairesi ve bazı emniyet kurumlarında faşist gruplar içinde kullanılan muhbirlere ilişkin birçok belgenin ve bilginin 4 Kasım 2011'den sonra imha edildiğinin ortaya çıkması, tepkilere yol açmıştı.

‘ARADAN YEDİ SENE GEÇTİ, BİZ BİR AYDINLIK GÖRMEDİK’

Mahkeme çıkışı Deutsche Welle Türkçe’ye konuşan 21 yaşında öldürülen Halit Yozgat'ın babası İsmail Yozgat mahkeme çıkışı, NSU cinayetlerini aydınlatma sözü veren Başbakan Angela Merkel'e yönelik, "Berlin'de bize ve bütün dünyaya söz verdiniz… Aradan yedi sene geçti, biz bir aydınlık görmedik. Andreas Temme gibi ajanların suçları örtüldü, deliller yok oldu, dosyalar yakıldı. Bizim acımızı azaltacak hiçbir şey yapmadınız” diye konuştu.