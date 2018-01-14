'NSA sızıntıları Kaspersky kullanılarak elde edildi'

ABD istihbaratının, NSA sızıntılarının Kaspersky kullanılarak yapıldığı iddiasına "güveninin çok yüksek olduğu" belirtiliyor.

Üç ay önce ABD'li yetkililer Rus istihbaratının popüler antivirüs şirketi Kaspersky aracılığıyla gizli ABD verilerini çaldığını öne sürmüştü.

Yahoo Finance'e konuşan üst düzey bir eski ABD istihbaratı yetkilisi, NSA verilerinin çalınması için "Bu bir Rus istihbaratı operasyonu" diye konuştu. Adı verilmeyen yetkili, "Her zaman olduğundan fazla ses çıkarttılar" dedi.

Ağustos 2016 yılında "Shadow Brokers" isimli bir hacker grubu, NSA'e ait gizli bilgileri sızdırmıştı. Konuyla ilgili konuşan siber güvenlik danışmanlık şirketi TrustedSec'in CEO'su David Kennedy, "Shadow Brokers sızıntısının doğrudan Kaspersky ile ilgili olduğuna ilişkin güven çok yüksek seviyede" diyerek ABD istihbaratının olayın arkasında Kaskersky olduğundan emin olduğunu yine dile getirdi.

Kennedy, bu bilginin nasıl alındığına ilişkinse yalnızca istihbarat kuruluşlarının açıklama yapabileceğini söyledi.

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan siber güvenlik şirketi Immunity'nin CEO'su Dave Aitel, "hem kanıt gösterip hem de kaynaklarınızı ve yönteminizi gizleyebileceğiniz büyülü bir yol yok" diyerek ABD istihbaratının olayın arkasında Kaspersky olduğuna dair kanıtlarını açıklayamayacağını öne sürmüştü.