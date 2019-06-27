Notre Dame'ı sigara veya elektrik arızası yaktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali 15 Nisan'da çıkan yangınla ilgili savcılık araştırmalarının devam ettiği ve yangının sebebini tam olarak belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı açıklandı. Tarihi yapıdaki yangının nedeninin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan ötürü olduğu belirtildi.