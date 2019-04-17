Notre-Dame yangını: Çan kulesinin yeniden tasarlanması için uluslararası çağrı

Fransa, Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangında yıkılan çan kulesinin yeniden inşası için dünya genelinden mimarları, tasarımlarını göndermeye davet edeceğini açıkladı.

Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangında yıkılan çan kulesinin yeniden inşası için dünya genelinden mimarlara ve tasarımlarıa çağrı yapıldı.

Başbakan Edouar Philippe gazetecilere yaptığı açıklamada, "çağımızın tekniklerine ve zorluklarına adapte olmuş yeni bir çan kulesi" umduklarını söyledi.

Çan Kulesi, 850 yıllık yapıyı saran yangında tamamen tahrip olmuştu.

Ancak binanın ünlü kuleleri de dahil büyük çoğunluğu yangından kurtuldu ve dikkatler şimdi yeniden inşaya çevrildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangın sonucu büyük hasar gören tarihi Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşa edildikten sonra "çok daha güzel olacağını" ve inşa çalışmalarının beş yıl içinde bitmesini istediğini söyledi.

Yangının neden çıktığını bulmak için yapılacak araştırmada 50 kişi yer alacak.

Paris Başsavcısı Rémy Heitz, ilk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dair bir işaret olmadığını söylemişti.

Unesco Dünya Mirası kadetralin yeniden inşası için bir grup şirket ve iş insanı toplam 800 milyon euro vermeyi taahhüt etti.