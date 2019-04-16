Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8.5 saat sonra söndürüldü.

Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8.5 saat sonra söndürüldü.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, 'muhtemelen' 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.