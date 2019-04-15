Notre-Dame Katedrali’nde büyük yangın

Paris’te Notre-Dame Katedrali’nde büyük bir yangın çıktı. Yangının 850 yıllık binadaki yenileme çalışmaları sırasında çıktığı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Ulusa Sesleniş konuşmasını iptal etti. Reuters katedralin çatısının tamamen çöktüğünü bildirdi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Notre-Dame Katedrali’nde akşamüstü saatlerinde büyük bir yangın çıktı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bazı yetkililer yangının binadaki yenileme çalışmalarına bağlı olarak çıkmış olabileceğini bildirdi.

Fransa’da Katolik Kilisesi geçen yıl 850 yıllık gotik binayı kurtarmak için acil finansal destek çağrısında bulunmuştu.

Bugün akşamüstü çıkan yangının ardından katedralin çevresindeki binalar boşaltıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo “korkunç bir yangın” açıklaması yaparak, halkı güvenlikleri için itfaiyecilerin kurduğu bariyerleri aşmamaları konusunda uyardı.

'ÇATI TAMAMEN ÇÖKTÜ'

Reuters haber ajansının bir görgü tanığına dayandırdığı haberine göre yangın sonucu katedralin çatısı tamamen çöktü.

MACRON 'ULUSA SESLENİŞ'İ ERTELEDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam yapacağı Ulusa Sesleniş konuşmasını Notre-Dame Katedrali'ndeki yangın nedeniyle iptal etti.

'GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Notre Dame Katedrali'nin bir sözcüsü, tarihi yapının tamamının "yanıyor" olduğunu söyledi. Sözcü, "Geriye hiçbir şey kalmayacak" dedi.

Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

12. yüzyılda yapılan katedral, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre-Dame'ın Kamburu" romanı ve romandan uyarlanan müzikale de ilham olmuştu.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlatılmış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı.