Norveç'ten sığınma talep eden Türklerin sayısında artış

Norveç Göç Dairesi, Türkiye'den yapılan sığınma taleplerinin Haziran ayında kayda değer ölçüde arttığını açıkladı.

Norveç Göç Dairesi, Türkiye'den yapılan sığınma taleplerinin Haziran ayında kayda değer ölçüde arttığını açıkladı.

Norveç Göç Dairesi Başkanı Frode Forfang, sığınma talebinde bulunanların çoğu "Fetullah Gülen'le ilişkili oldukları için" Türkiye'de siyasi baskıya maruz kaldıklarını iddia etti. Forfang, Haziran ayında gelen 142 kişi dahil olmak üzere, 2018'de toplamda 245 Türkiye uyruklu kişinin Norveç'ten sığınma talep ettiğini belirtti.

Norveç'e 2017 yılında ise toplamda 164 Türk tarafından sığınma başvurusu yapıldığı belirtilirken, söz konusu sığınma sürecinin zaman alacağını bildirildi.

