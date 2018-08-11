'Norveç’te eroin yasallaştı' haberlerinde görmezden gelinenler

Basında 'Norveç'te eroin yasallaştı' ifadeleriyle yer alan haberler, ülkede halk sağlığı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda atılan önemli bir adımın görmezden gelinmesine yol açıyor.

Dün birçok gazetede ve haber sitesinde, Norveç hükümetinin uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz eroin sağlaması konusunda çıkan haberler, aşırı doz uyuşturucu sebebiyle ölümlerin en fazla yaşandığı Avrupa ülkelerinden biri olan Norveç’in halk sağlığını koruma ve uyuşturucuyla mücadele konularında attığı önemli bir adımı görmezden geliyor.

Halihazırda var olan bir uygulamanın güncellenerek uyuşturucuyla mücadele kapsamının genişletilmesini içeren öneri, kabul edilmesi halinde 2020-2021 yılları arasında Oslo-Bergen bölgelerinde denenmeye başlayacak.

Bu konuda Türkiye basınına yansıyan haberlerin başlık ve içeriklerindeki sansasyonalizm ise, kapitalizmin gazetecilik anlayışına dair önemli bir veri sunuyor.

HALİHAZIRDA VAR OLAN BİR UYGULAMA

Norveç’in belli bölgelerinde sağlık ocaklarına giden hastaların hemşire kontrolünde kendilerine ait uyuşturucu maddeleri damardan alma uygulaması, halihazırda varolan bir uygulama.

Yalnızca bazı “komunne”lerde (belediye) ve hem aşırı doz alımını hem de bulaşıcı hastalıkların yayılımını engellemek adına sunulan bu hizmet, hastaların hijyenik olmayan ortamlarda ve şırınga paylaşımı vb. bulaşıcı hastalık tehlikesi taşıyan yöntemlerle uyuşturucu almalarını önlemeye yönelik bir mekanizma.

Bu uygulamayla uyuşturucu bağımlıları, “Kommunelege”nin (sağlık ocağı doktoru) kontrolünde ve seçilmiş mekanlarda, kendilerinin getirdiği uyuşturucu maddeleri hemşirenin ayarladığı doz, iğne, hijyen ortamı vb. aracılığıyla kullanıp, etkisi azaldığı zaman terk ediyor. Bu uygulama bütün kommune’lerde mevcut değil.

Var olan uygulama bağımlılara temiz bir ortam ve hiijyenik ekipman verilmesiyle ilgili, ve uyuşturucu maddenin kendisinin sağlanmasını kapsamıyor.

ŞİMDİ DEĞİŞEN NE?

Şu anda tartışılan konu ise henüz tam olarak kesinleşmemiş bir pilot proje. Kabul edilmesi halinde 2020-2021 yılları arasında Oslo ve Bergen’de denenmeye başlayacak olan uygulama, aile hekimleri ve kommunelege’ler tarafından ağır bağımlılar arasından seçilen hastalara, devlet tarafından uyuşturucu sağlanmasını içeriyor.

Sağlık Bakanı Bent Høie yaptığı açıklamada, hükümetin ağır bağımlılık ve akıl hastalığı yaşayan hastalara varolan uygulamalarla erişilemediği ve yardım edilemediğini, dolayısıyla eroin-destekli bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıldığını, bu önerinin esas hedefininse sisteme dahil edilemeyen hastalara erişim ve bağımlılıkla mücadele eden vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu ifade etti.

HALK SAĞLIĞI BAĞLAMINDA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Devlet tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde sağlanması, bağlamından koparılarak değerlendirilmemesi gereken bir konu. Nitekim, hükümet tarafından ortaya atılan öneri Norveç’te kimi tartışmalara yol açmış durumda.

Uyusturucuyla mücadele, toplumsal anlamıyla ve halk sağlığı bağlamında değerlendirilmesi gereken bir konu. Aşırı doz ölümlerin çoğunun yasal olmayan yerlerden hastaların kendi temin ettikleri maddeleri kullanmalarından kaynaklanması, şırınga vb. ekipman paylaşımının bulaşıcı hastalıkların yayılmasında oynadığı büyük rol, ve ağır bağımlılıklara eşlik edebilen akıl sağlığı problemleri bu konuda kimi veriler sunuyor.

Sorunun boyutu daha da büyük: Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele aynı zamanda uyuşturucuyla bağlantılı suçların kontrol ve önlenmesine, örneğin uyuşturucu satıcılığının engellenmesine uzanıyor. Bu anlamda kapsamlı bir halk sağlığı politikası, yalnızca kontrollü şekilde bağımlılıkların azaltılması ve hastalıkların engellenmesini değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal anlamda krizlere yol acan şartların da ortadan kaldırılmasını içermeli.

KAPİTALİZMİN SANSASYONEL HABERCİLİK ANLAYIŞI

Türkiye’de basına yansıyan kimi haberlerinse ne var olan uygulamalar, ne de Norveç sağlık politikalarıyla uzaktan yakından alakası yok.

Okuru yanlış yönlendirme riski taşıyan sansasyonalizm kaygılı başlık ve özetler, kapitalizm şartlarında yapılan gazeteciliğin “tık kaygısı” ile kendi ürünlerini bile metalaştırmasına çarpıcı bir örnek sunuyor.

Mevcut sağlık sisteminde “destekli eroin tedavisi” (HAB) ve “destekli uyuşturucu tedavisi” (LAR) mevcut. Basitçe, hastaya yasal olmayan çok tehlikeli bir uyuşturucu yerine yasal ve daha az tehlikeli bir uyuşturucunun sağlanmasını kapsıyor. Dünyanın birçok yerinde kullanılan bir tedavi sistemi.

Kaynaklar:

https://www.facebook.com/BentHoie/videos/vb.129239370601812/177424648262...

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-utrede-forsok-med-...