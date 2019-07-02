Norveç: Yanan denizaltından radyasyon sızıntısı saptanmadı

Norveçli yetkililer, Barents Denizi'nde Rusya donanmasına ait denizaltında çıkan yangının ardından bölgede yüksek düzeyde bir radyasyon saptanmadığını bildirdi.

Barents Denizi'nde Rusya donanmasına ait bir denizaltında çıkan ve 14 kişinin ölümüne yol açan yangının ardından nükleer sızıntı olduğu iddiaları Norveç tarafından yalanlandı.

Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu Başkanı Per Strand, Reuters'a yaptığı açıklamada yangının ardından normal dışı yükseklikte bir radyasyon seviyesi saptamadıklarını bildirdi.

Strand "Kontrolleri yaptık ve bölgede çok yüksek radyasyon seviyeleri gözlemlemiyoruz" dedi.

Norveçli yetkili Rus yetkililerin kendilerini denizaltında bir gaz patlaması meydana geldiği konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yangında 14 denizcinin öldüğünü açıklamıştı. Denizaltının nükleer bir denizaltı olduğu iddiası Rus basınında yer almıştı.

