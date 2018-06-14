Norveç ülkesindeki ABD askerinin iki katına çıkmasını istedi

Norveç, ABD'den ülkede bulunan askerlerinin sayısını ve kalış sürelerini uzatmasını istedi. Norveç Dışişleri Bakanı Soreide, bu duruma Rusya'nın karşılık vermesini beklediklerini de belirtti. Oslo'nun talebi, NATO'nun Ekim ayında bölgede 40 bin askerle tatbikat yapacağını açıklamasının ardından geldi.

Norveç ABD’den halihazırda ülkede bulunan donanma gücünü iki katına çıkarmasını ve daha uzun süreliğine bulundurmasını istedi. Rusya’nın bu plana itiraz etmesi için herhangi bir sebep olmadığını ileri süren Norveç, yine de Moskova’dan bir tepki beklediklerini dile getirdi.

RT’nin haberine göre, Oslo, Washington’dan halihazırda ülkede bulunan 330 denizci askerini 2019’dan itibaren 700’e çıkarmasını istiyor. Yeni birliklerin Norveç’in Kuzey Kutbu yakınındaki Inner Troms adlı Rusya topraklarına daha yakın olan bölgesinde konuşlandırılması isteniyor.

İlk kez 2017’de bölgeye giden ABD birliklerinin altı aylığına kalacakları açıklanmıştı ancak bu süre daha sonra uzatılmıştı. Yeni birliklerinse beş yılık bir süre boyunca bölgede bulunması öngörülüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI: RUSYA'NIN TEPKİSİNİ BEKLİYORUZ

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, parlamentoda taleplerinin geniş destek bulduğunu ancak bunun Norveç’te kalıcı bir ABD üssü kurmanın ilk adımları olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Soreide bu adımın Rusya’ya karşı atılmadığını ileri sürdü ancak Moskova’nın bu adıma karşılık vereceğinin de farkında olduklarını bildirdi.

Soreide “Rusya’nın karşılık vermesini bekliyoruz çünkü NATO ile tatbikat ve eğitimlerimize her zaman karşılık veriyor” diye konuştu. Moskova’nın Amerikan birliklerinden çekinmesi için bir neden olmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı, bu tür konuşlandırmalardan her zaman komşularını haberdar ettiklerini söyledi.

ABD Donanması İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez 2017 yılında Norveç’e gelmişti. O dönemde Rusya Norveç’i bölgeye ABD askeri yerleştirdiği için eleştirmişti. Moskova, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının ikili ilişkilere zarar vereceğini ve Rusya ile NATO arasında gerilimi artıracağını bildirmişti.

NATO TATBİKATI EKİM AYINDA YAPILACAK

ABD Donanması amirali ve NATO Ortak Güç Kumandanlığı komutanı James Foggo, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ekim ayında bölgede Norveç’in egemenliğinin ihlalinin simüle edileceği bir askeri tatbikat yapılacağını söylemişti. Finlandiya ve İsveç’in de içinde bulunduğu 29 NATO üyesinin katılacağı tatbikatta paktın kendisini savunmaya hazır olduğunun sergileneceğini bildirmişti.

Foggo “kavga çıkarmak istemediklerini ancak ama savunmayı ve caydırıcılığı” hedeflediklerini ileri sürmüştü.

Norveç’in NATO Askeri Komitesi temsilcisi Koramiral Olsen de Brüksel’de yaptığı açıklamada Ekim ayındaki tatbikata 40 bin askerin katılacağını ve hedeflerinin “bir krizin üstesinden gelme konusundaki ortak yeteneklerini” güçlendirmek olduğunu açıklamıştı.