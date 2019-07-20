Norveç: 'Sosyalizm yoksa cennet de yok'

Dr. Arif Akalın, geçtiğimiz günlerde soL’da yayımlanan 'Kapitalizmin sahte cenneti dökülüyor: Norveç eşitsizlikte ABD ile yarışıyor' başlıklı yazısında Norveç’in bir 'yeryüzü cenneti' olarak algılanmasının yanıltıcılığına işaret etmişti. Yazıya ilişkin gelen eleştirileri Akalın, 'Hangi Norveç?' sorusu ile yanıtlıyor.

Geçtiğimiz günlerde soL’da yayımlanan “Kapitalizmin sahte cenneti dökülüyor: Norveç eşitsizlikte ABD ile yarışıyor” başlıklı yazı ilgiyle karşılanmış ve sosyal medya üzerinden yazı hakkında pek çok yorum yapılmıştı. Gelen yorumlardaki kimi eleştirilere ilişkin Dr. Akif Akalın’ın kaleme aldığı yazıda Norveç’in bir “yeryüzü cenneti” olarak algılanmasının yanıltıcılığına dair yazılanlara gelen eleştirileri Akalın; “Hangi Norveç?” sorusu ile yanıtlıyor.

İki gün önce soL’da yayımlanan, “Kapitalizmin sahte cenneti dökülüyor: Norveç eşitsizlikte ABD ile yarışıyor” başlıklı yazıya gelen yorumları Dr. Akif Akalın yazısında değerlendirdi.

Ülkede 1945-1990 arası dönem ve 1990 sonrası döneme değinen Akalın, 1990 öncesi dönemin “sosyal demokrat”, İşçi Partisi’nin iktidarda olduğu, refah politikalarının uygulandığı ve sosyal yardımlarla zenginlerden yoksullara cömert kaynak aktarımlarının olduğu bir dönem olduğunun altını çiziyor ve Norveç sermayesinin işçi sınıfının sosyalizme yönelmemesi için çok büyük tavizler vermesiyle ve Norveç emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarında iyileştirmeler yapılmasıyla sahte cennetin yaratıldığını anlatıyor.

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