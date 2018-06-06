Norveç okullarda burkayı yasaklıyor

Norveç meclisi, okullarda burkanın yasaklanması için karar aldı.

Norveç meclisinde alınan karara göre eğitim kurumlarında ve göçmenlere verilen eğitimler sırasında burka yasaklanıyor.

Norveç Eğitim ve Araştırma Bakanlığı açıklamasına göre hükümetin önerisi mecliste kabul edildi. Böylece okul öncesi eğitim, okul eğitimi, yüksek eğitim ve göçmenlere verilen eğitimlerde burka yasaklanmış oldu.

Yasak Ağustos ayında uygulamaya başlanacak ve hem öğretmenler hem de öğrenciler için geçerli olacak. Bütün kurumlar kendi bünyelerinde kuralın uygulanmasından sorumlu olacak.

Geçtiğimiz günlerde Danimarka burkayı yasaklama kararı almıştı. Çeşitli Avrupa ülkelerinde burka yasağının tartışılmaya devam ettiği biliniyor.