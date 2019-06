Normandiya anmasında Putin yok Merkel var!

Normandiya Çıkartması'nın 75. yıl dönümü için yapılan törenlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin davet edilmedi.

Rusya merkezli Sputnik haber ajansı, konuyla ilgili Fransız devlet başkanlığı görevlileriyle görüştüklerini, Putin'in bu yıl anma etkinlikleri için davetli olmadığını görevlilerin doğruladıklarını bildirdi.

Sputnik'e göre, Fransız makamları törenlere "hükümet başkanları" düzeyinde katılım sağlandığını, devlet başkanlarının bunun dışında tutulduğunu bildirdi. Yetkililer, Rusya'dan başka herhangi bir düzeyde katılım için davette bulunup bulunmadıkları konusuna açıklık getirmediler. Öte yandan Putin, 65 ve 70'inci yılda düzenlenen törenlere katılmıştı.

KRALİÇE BU YIL BAŞROLDE

Bu yıl yapılan törenlerin başrol oyuncusu olarak görülen İngiltere Kraliçesi ise 65. yıl kutlamalarına davet edilmemişti. Kraliçe'nin bu duruma tepki gösterdiği, o günlerde uluslararası basında haber olmuş, durum kraliçe ile hükümet arasındaki süregiden gerginlikle bağlantılandırılmıştı.

Nitekim Kraliçe bu yıl yaptığı anma konuşmasında 15 yıl önce törenlere katıldığında, pek çok kişinin kendisi için bunun son olacağını düşündüğünü söyledi ve "ama savaş kuşağı - benim kuşağım - dayanıklıdır" diye devam etti. Kraliçe, katıldığı 60. yıl kutlamalarını bu şekilde anarak bir bakıma Obamalı, Putinli 65. yıl kutlamalarında yer almayışının da intikamını aldı.

EMPERYALİST ÇILGINLIK: AMA MERKEL DAVETLİ!

Rusya'nın davet edilmediği etkinliklerin "çılgınca" sayılabilecek bir unsuru Almanya Başbakanı Merkel'in katılımıydı! Merkel, böylece bu tarihsel törende Avrupa'yı kana boğan Hitler Almanyası'nı temsil etmiş oldu! Çılgınlığın zirvesi ise İngiliz kraliyet ailesinin twitter hesabından sunulan kısa bir video ile yapıldı.

Yayınlanan mesajda, Kraliçe'nin İngiltere Başbakanı tarafından D-Day'e katılan müttefik ülkeleri temsil eden yöneticilere takdim edildiği anlatılıyordu ve mesajın ekindeki videoda Alman Başbakanı Merkel'le kraliçenin buluşması vardı!

The Queen was introduced to leaders by the Prime Minister @10DowningStreet - each representing the allied nations that took part in D-Day. #DDay75 pic.twitter.com/8rQ5I0gTBZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 5, 2019