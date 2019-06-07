Normandiya anmasına çağrılmayan Putin: Sorun değil, yeterince işim vardı

Normandiya Çıkarması’nın 75. yıldönümü etkinliklerinde bu yıl Almanya temsil edilirken Rusya yer almadı. Putin etkinliklere davet edilmemesiyle ilgili ‘sorun değil, Rusya’da yeterince işim vardı’ açıklamasında bulundu. Bugün Fransa'da devam eden etkinliklerde ise Macron ile Trump bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Normandiya Çıkarması’nın 75. yıldönümü için düzenlenen etkinliklere çağrılmamasıyla ilgili konuştu. İkinci Dünya Savaşı’nda karşı tarafta yer alan Almanya’nın da davet edildiği etkinliklere Rusya Devlet Başkanı Putin çağrılmamıştı.

St. Petersburg’daki Ekonomi Forumu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, etkinliklere çağrılmamasının kendisi açısından “sorun olmadığını, Rusya’da yapılacak çok işi olduğunu” söyledi.

Putin 2014 yılında çıkarmanın 70. yıldönümü için yapılan etkinliklere davet edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Normandiya Çıkarması’nın öneminin abartılmaması gerektiğini ve İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin devasa çabaları olmasaydı zafere ulaşılamayacağını vurgulamıştı.

Dün İngiltere’deki törenlere Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılmış ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in İkinci Dünya Savaşı’na katılan müttefik ülkelerin liderleriyle selamlaştığı törende de yer almıştı.

TRUMP: AVRUPA'YI KURTARDIK, KOMÜNİZMİ YENDİK

Bugün Fransa’da devam eden etkinliklerde ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Başbakanı Emmanuel Macron bir araya geldi.

Kuzey Fransa sahilindeki Amerikan Mezarlığı ve Anıtı'nda yapılan törende konuşan Macron'un “Normandiya’ya bağlılığın aynı değerlerle kurulan NATO’ya ve Avrupa Birliği’ne bağlılıkla aynı anlama geldiğini” vurgulamasıysa dikkat çekti. Trump ise konuşmasında “Avrupa’yı kurtaran ABD’li kuşağın başarılarının daha sonra Ay’a insan göndererek ve komünizmi yenerek sürdüğü”nü söyledi.

İRAN'I GÖRÜŞTÜLER

Macron ile Trump’ın etkinliğin ardından yaptıkları görüşmenin gündemindeyse İran vardı. Macron görüşme sonrası yaptığı açıklamada İran konusunda ABD ile hedeflerinin aynı olduğunu belirtti. Bunların İran’ın nükleer silahlanmasını engellemek, balistik etkinliklerini ve bölgedeki etkinliğini azaltmak olduğunu ileri süren Macron, bu hedeflere ulaşmak için ABD ile birlikte çalıştıklarını, tartışmalarınınsa teknik meseleler üzerine olduğunu kaydetti.