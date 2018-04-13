Nobel Edebiyat Ödülü komite başkanı istifa etti

Nobel Edebiyat Ödülü komite başkanı, kurumla ilgili cinsel saldırı iddiaları üzerine istifa etti.

2015 yılından beri Nobel Edebiyat Ödülü'nü belirleyen komitenin başında bulunan Sara Danius, Nobel ödüllerini veren İsveç Akademisi'ndeki cinsel saldırı skandallarının ardından istifasını açıkladı.

Danius, İsveç'in Stockholm kentinde yapılan acil durum toplantısının ardından istifa ettiğini duyurarak, görevini bırakmasının "Akademi'nin talebi" olduğunu ve kendisinin bu kararı anında uyguladığını söyledi.

Dagens Nyheter gazetesi, 18 kadından gelen cinsel saldırı iddialarını haberleştirmişti. Haberde İsveç Akademisi üyesi Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'ya yönelik suçlamalarda bulunuluyordu.

Haber üzerine akademi Arnault ile bağlarını kesme kararı almıştı. Buna karşın Frostenson ile bağların kesilmesi için yapılan oylama kabul görmemiş, karar üzerine üç üye görevlerinden çekilme kararı almıştı.

İsveç Akademisi kuralları gereği "ömür boyu" olarak görevlere atanan kişiler teknik olarak istifa edemiyor, fakat akademinin faaliyetlerine katılmayı bırakabiliyor.

Danius'un istifasınnı ardından İsveç Akademisi Frostenson'un da görevini bıraktığını duyurdu. Frostenson, "Akademinin bir kurum olarak varlığını sürdürebilmesini umduğunu" söyledi.