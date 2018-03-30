Nissan ve Renault birleşiyor

Nissan ve Renault'un birleşerek yeni bir şirket kurmak üzere görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Otomobil üreticileri Renault ve Nissan tek çatı altında birleşmeyi görüşüyor.

Renault mevcut durumda Nissan'ın yüzde 43'ünü elinde bulundururken, Japon otomobil üreticisi ise Fransız şirketinde yüzde 15 paya sahip durumda.

HİSSELER YÜZDE 8.3 YÜKSELDİ

Birleşme haberinin ardından Renault'un hisseleri yüzde 8,3 yükseldi. Böylece Renault hisseleri 10 yıl içerisindeki en fazla günlük yükselişini yaşamış oldu. Renault'un piyasa değeri yükselme sonrası 36 milyar dolara ulaştı. Öte yandan haberlerin ardından Nissan hisselerinde ise yüzde 2'lik bir azalma oldu. Nissan'ın piyasa değeri 43 milyar dolara düştü.

İTTİFAKLA 10.6 MİLYON ARAÇ SATTILAR

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un toplam satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 10 milyon 608 bin 366 adede ulaştı. İttifakta şu modeller yer alıyor: Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun

Renault-Nissan İttifakı Başkanı ve Üst Yöneticisi olan Carlos Ghosn, 1990'larda iflasın eşiğine gelen Nissan'ın etkili maliyet kesintileriyle düze çıkmasında rol almıştı.

İki şirket arasındaki stratejik ortaklık motor paylaşımından küçük araçların ortak bir mimaride üretilmesine uzanıyor. Japon otomobil üreticisi Mitsubishi de ortaklığın bir parçası.

2016 yılında Renault, Nissan ve Mitsubishi’nin toplam satışları 9.96 milyon adede ulaşmış ve dünyadaki her dokuz araçtan biri ortaklık tarafından satılmıştı.

Ortaklığın 2016 satışları Volkswagen Group, Toyota ve General Motors’un ardından dördüncü sırada geldi.

Almanya’nın iki büyük lüks araç üreticisi Daimler ve BMW de, araç kiralama, araç paylaşım, park ve şarj hizmetlerini kapsayan mobilite hizmetlerini birleştirme kararı almıştı.

Bünyesinde Mercedes’i bulunduran Daimler ve BMW kuracakları ortaklıkta yüzde 50-50 paya sahip olacaklar. İki şirket, ana faaliyet alanlarında ise rekabet etmeyi sürdürecekler.