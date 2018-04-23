Nikaragua'daki eylemlerde ölü sayısı 25'e yükseldi

Nikaragua'da yapılan eylemlerde ölü sayısı 25'e çıktı. Nikaragua lideri Daniel Ortega eylemcilerin çeteler tarafından maniple edildiğini söyledi.

Nikaragua'da silahlı eylemcilerle polis arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 25'e yükseldi.

Ölenler arasında eylemciler tarafından öldürülen gazeteci Angel Gahona da bulunuyor.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bu çocuklar hangi tarafın onları maniple ettiğini bilmiyor... Çete üyeleri çocukların protestolarına geliyor ve eylemleri suça dönüştürüyor. Bu yüzden risk altındalar" diye konuştu.

Sosyal güvenlik reformuna karşı başlayan eylemler, göstericilerin arasına silahlı kişilerin girmesiyle birlikte boyut değiştirdi.

Gazeteci Gahona'nın Facebook'ta eylemlerin içinden canlı yayın yaptığı sırada öldürüldüğü görüntüler de olay yarattı.

ORTEGA REFORMU GERİ ÇEKTİ

Daniel Ortega, eylemleri başlatan sosyal güvenlik reformunun geri çekildiğini açıkladı.

Ortega, "Diyalog bütün sorunları çözmenin temelidir" diyerek, eylemcilere çağrıda bulundu.

Nikaragua lideri, Katolik Kilisesi'ni de diyalog sürecine davet ederek, kilisenin "barışın garantörlüğünü yapmasını" talep etti.

Yaşanan şiddet olaylarından üzüntü duyduğunu belirten Ortega, "şiddetin durmasını istiyoruz" dedi.