'Nikaragua'da sağ kanat darbeciler reformları bahane olarak kullanıyor'

Nikaragua'da sağcı muhaliflerin ve sermaye medyasının darbe yapmaya çalıştığı, darbeye zemin olarak hükümetin reformlarını kullandığı belirtiliyor.

Avrupa Halkçı Sandinista Devrimiyle Dayanışma Komitesi, Nikaragua'da yaşananlara dair bir açıklama yayımlayarak, ülkeye yapılan dış müdahaleleri ve muhaliflerin darbe girişimini kınadı.

teleSUR'un haberine göre açıklamada sağcı muhaliflerin ve sermaye medyasının darbe girişimi için kaos yarattığı ve buna zemin olarak Nikaragua Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nde yapılan reformları kullandığı belirtildi.

Nikaragua'da Nisan ortalarından beri görülen eylemlerde, sağcı grupların şiddete başvurduğu ve hükümet yanlılarını öldürdüğü görülmüştü.

Hükümet tarafından gerçekleştirilen reformlar, "emeklilik yaşının yükseltilmesine alternatif" olarak patronların ve emekçilerin sosyal güvenlik sistemine verdiği katkı payının artırılmasını öngörüyor.

'ABD EMPERYALİZMİNİN GİRİŞİMİ'

Komitenin açıklamasında Nikaragua'da sermaye medyasının çok güçlü olduğu ve bu medyanın ülkedeki gerilimlerin yükseltilmesinde büyük rol oynadığı bildiriliyor.

"Bu sağ kanatın ve ABD emperyalizminin bağımsız, özgür, egemen bir devlete ve onun demokratik olarak seçilmiş başkanı Daniel Ortega'ya karşı gerçekleştirdiği başka bir girişim" denilerek, ABD'nin amacının hükümeti yıkmak olduğu vurgulanıyor.

Açıklamada Nikaragua'yı istikrarsızlaştırma girişiminin ardında "onlara karşı olan herkese saldıran neo-liberal hükümetlerin" olduğu söyleniyor.

Nikaragua hükümeti, muhaliflerle müzakere yapmayı kabul etmiş, ancak sağcı muhalifler müzakerelerde hükümete başka bir koşul sunmayarak istifa baskısı yapmıştı.