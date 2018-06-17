Nikaragua'da hükümetle muhalefet arasında 6 maddelik anlaşma

Nikaragua hükümeti muhalefetle 6 maddelik bir anlaşmada uzlaşma sağladı. Müzakereler ülkedeki kitlesel eylemlerin ardından başlamıştı.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformuna karşı başlayan eylemlerin ardından hükümet şiddet içeren protestoların durdurulması çağrısı yaparak, müzakere etmek isteyen muhaliflerle görüşeceğini açıklamıştı.

Görüşmelerin başlamasının ardından 6 maddelik bir anlaşmada uzlaşma sağlandığı açıklandı.

Müzakerelerde hükümeti temsil eden Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, muhaliflerin yolları kapatmayacakları ve şiddeti durduracakları konusunda söz verdiğini açıkladı.

Hükümet yanlılarına yapılan saldırılar ve güvenlik güçleriyle eylemciler arasındaki çatışmalar sonucunda 150 kişinin yaşamını yitirdiği Nikaragua'da, varılan anlaşmayla ölümlerin araştırılması kararlaştırıldı.

Hükümet Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'ndan temsilci gönderilmesi için davetiye gönderilmeyi de kabul etti.

Muhalefetle görüşmeler 23 Mayıs'ta muhaliflerin istifa talepleri sebebiyle tıkanmıştı, hükümet muhalefetin müzakere yoluyla darbe yapmaya çalıştığını açıklamıştı. Ancak bunun ardından görüşmeler yeniden başladı ve anlaşmaya varıldı.