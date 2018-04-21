Nikaragua'da, hükümet karşıtı eylemlerde 10 kişi yaşamını yitirdi

Nikaragua'da Sandinist hükümetin sosyal güvenlik reformunu protesto edenler ve destekleyenler sokağa çıktı. Çarşamba gününden beri süren eylemlerde 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken Başkan Yardımcısı Murillo ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen şiddet olayları hakkında polise soruşturma talimatı verdi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformunu protesto edenlerle, reformun IMF'nin önerilerinden daha iyi olduğunu savunan Sandinistler sokağa çıktı. Çarşamba gününden beri süren gösterilerde BBC'nin haberine göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

teleSUR'da yer alan habere göre, başkent Managua'da reforma karşı çıkan öğrencilerle polis arasında çatışma yaşandı. Molotof kokteylleri ve taş atan öğrencilere polis plastik mermi ve gözyaşartıcı gazla karşılık verdi.

Reforma destek verenlerse hükümetin sosyal güvenlik reformunun IMF'nin ve iş dünyasının emeklilik yaşını yükseltme ve sigortalılık süresiyle ilgili önerilerinden daha iyi olduğunu savunarak hükümete destek eylemleri yaptı.

Başkent Magua'da reform karşıtı öğrenciler polisle çatışırken, kamu işçileri ve Sandinista Gençliği hükümete destek için sokağa çıktı. Devlet Başkan Yardımcısı Daniel Ortega'nın güçlü olduğu Masaya'da gösteri yapan Sandinistlere hükümet karşıtları tarafından sopalarla saldırıldığı kaydedildi.

teleSUR'un haberine göre bir polis yetkilisi ölenler arasında hükümet karşıtlarıyla hükümet destekçilerinin ve bir polisin de bulunduğunu söyledi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı olaylarla ilgili Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo polise soruşturma talimatı verdi. Murillo reformu protesto edenleri "siyasi hesaplarını beslemek üzere kan isteyen vampirler" olarak niteledi. Murillo sosyal güvenlik reform tasarısıyla ilgili uzlaşmaya açık oldukları mesajını verdi.