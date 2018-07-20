Nikaragua’da devrimin yıldönümünde Ortega'dan barış çağrısı

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega Sandinist Devrim’in 39. yıldönümünde yaptığı konuşmada ülkede birkaç aydır süren eylemlerin bitmesi ve barış için çağrıda bulundu.

Nikaragua’da eski Sandinista lideri Daniel Ortega hükümetine yönelik ABD destekli eylemler birkaç aydır devam ediyor. Eylemler Daniel Ortega hükümetinin yeni emeklilik paketini açıklamasının ardından başlamıştı. Ancak Ortega’nın paketi geri çekmesinin ardından eylemler devam etti. Sandinist Devrim’in 39. yıldönümünde konuşan Ortega protestoların bitmesi için çağrıda bulunurken konuşmasında eylemleri destekleyen ABD’yi ve ülkedeki Katolik kilisesi papazlarını hedef aldı. Ortaga’nın konuşma yaptığı Sandinist Devrim’in 39. yılı kutlamasına yüz binlerce kişi katıldı.

‘KARARLAR WASHİNGTON’DAN DEĞİL NİKARAGUA’DAN GELMELİ’

Ortega, ABD tarafından finanse edilen sağcı muhalefet gruplarının ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve yönetiminin son 11 yılında var olan barışı sona erdirmeye çalıştığını söyledi. Küba ve Venezuela dışişleri bakanları Bruno Rodríguez Parrilla ve Jorge Arreza'nın katıldığı etkinlikte Ortega, darbe girişiminin son üç ay içinde nasıl ortaya çıktığını anlattı. Ortega, muhaliflerin bir plan doğrultusunda seçildiğini, üniversiteleri komuta merkezi olarak kullandıklarını ve "sivil protesto gösterileri"ni başlatmak için sosyal ağlar aracılığıyla organize olduklarını söyledi.

Ortega, ulusal diyalog esnasında muhalefetle işbirliği yaptıkları için "darbe liderleri" olarak nitelendirdiği Nikaragua Piskoposluğu'nun papazlarını suçladığı konuşmasında “Bizim devrimi sürdürmemizi istemiyorlar. Ancak su götürmez olan gerçek şu ki devrim bize barışı getirdi, kararlar Washington’dan değil Nikaragua’dan gelmeli” dedi.

Nikaragua’da Ortega 2016 genel seçimerinde oyların yüzde 72’sini alarak art arda üçüncü kere seçilmişti. Nikaragua geçtiğimiz sene yüzde 4 büyüme gerçekleşmişti. Nikaragua Orta Amerika’nın en hızlı büyüyen ekonomisi.