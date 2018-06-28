Nijerya'da silahlı çatışmada ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

Nijerya'da çiftçiler ve yarı-göçebe hayvancılar arasında çıkan çatışma sonucu ölü sayısının 200'e yükseldiği açıklandı.

Nijerya'da haftasonu Plato Eyaleti'nde çıkan silahlı çatışma sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yükseldiği açıklandı.

Nijerya polisi, Salı günü ölü sayısının 86 olduğunu açıklamıştı.

Ülkede silahlı çatışmaların yılın başından bu yana arttığı ve yüzlerce kişinin öldüğü söylenirken, güvenlik sorunlarının devlet başkanı Muhammadu Buhari'yi Şubat'ta gerçekleşecek seçimler öncesi zor duruma soktuğu belirtiliyor.

Nijerya Polisi, Çarşamba günü e-posta yoluyla Plato Eyaleti'ne iki keşif helikopteri, beş zırhlı araç ve diğer eyaletlerden takviye güçler dahil olmak üzere güvenliği sağlamak amacıyla özel kuvvet yolladığını açıklamıştı.

Plato Eyaleti Valisi Simon Lalong, Buhari ile yaptığı basın açıklamasında yaşananları rahatsız edici ve korkutucu olarak nitelerken, ülkenin insani bir meseleyle karşı karşıya olduğunu, binlerce insanın evini kaybettiği, evlerinin ve tarlalarının yandığını veya tamamen yok olduğunu ifade etti.

Son yaşanan çatışmalar, sürülebilir topraklar için on yıllardır süren Hıristiyan çiftçiler ve Müslüman yarı-göçebe hayvancılar arasındaki rekabetin devamı olarak görülüyor.