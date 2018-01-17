Nijerya’da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı

Nijerya’da düzenlenen intihar saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı, Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’da gerçekleştirilen intihar saldırısında 12 kişinin öldürüldüğünü 48 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, saldırının yerinden edilmiş insanların yaşadığı bir kampın bulunduğu Muna Garage bölgesinde bir pazar yerinde 2 intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıyı, Nijeya’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan cihatçı Boko Haram örgütünün gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.