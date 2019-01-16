Nijerya'da iktidar partisinin manifestosu çalıntı çıktı: 'Önceliğimiz ABD'yi korumak...'

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin partisi Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC) 2019 seçim manifestosunun çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Nijerya merkezli Premium Times'ın haberine göre manifestonun enerji altyapısıyla ilgili olan kısmı gibi kimi yerlerinin Nijerya'yla ilgili olmadığı anlaşılırken, metnin bir yerinde de APC'nin önceliğinin "ABD'yi güvende tutmak" olduğu söyleniyor.
OBAMA VE TRUMP'IN KONUŞMALARINI ÇALMIŞLARDI
Buhari, 2016 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın konuşmasını çalmıştı. Geçtiğimiz haftaysa Nijeryalı yetkili Segun Sowunmi, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını çalması sebebiyle özür dilemişti.
Obama'nın konuşmasını kopyalayan Buhari, durumun ortaya çıkması üzerine yardımcılarından birini suçlayarak, olaydan sorumlu kişinin cezalandırıldığını öne sürmüştü.
APC yetkilileri çalıntı olduğu anlaşılan manifestoyu sahiplenmeyerek, "manifestonun internet sitesine nasıl yüklendiğini bilmediklerini" iddia ettiler.