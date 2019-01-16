Nijerya'da iktidar partisinin manifestosu çalıntı çıktı: 'Önceliğimiz ABD'yi korumak...'

Nijerya'da iktidar partisinin 2019 seçimleri için manifestosu çalıntı çıktı. Çalıntı manifestoda değiştirilmesi unutulan bir bölümde partinin ilk önceliğinin 'ABD'yi korumak' olduğu söyleniyor. Ülkenin devlet başkanı daha önce de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir konuşmasını kopyalamıştı.

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