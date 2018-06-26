Nijerya’da hayvancılarla çiftçiler arasında çatışma: 86 ölü

Nijerya’da çoğunluğu Müslüman olan yarı-göçebe hayvancılarla çoğunluğu Hıristiyan olan çiftçiler arasından yaşanan çatışmada 86 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya’da Boko Haram tehdidiyle kuzeyden güneye göç eden çoğunluğu Müslüman hayvan yetiştiricileri ile çoğunluğu Hıristiyan olan çiftçiler arasında Pazar günü yaşanan çatışmalarda 86 kişinin öldüğü bildirildi.

AP’nin yayımladığı, bölgeden çekilen görüntülerde insanların güvenlik güçlerine öfkeyle bağırdıkları ve ellerindeki pala ve sopaları salladıkları görülüyor. Görüntülerde ters çevrilerek yakılmış araçlar ile araçların bagajlarına doluşarak bölgeden kaçmaya çalışan çok sayıda kadın ve çocuk yer alıyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, merkezi Plato Eyaleti’ndeki 11 köyde çıkan çatışmaları kınadı ve polisin daha fazla kan dökülmesini engellemeye çalıştığını, saldırganların yakalanması için hiçbir çabadan kaçınılmayacağını söyledi. Şubat 2019’da seçimlerin yapılacağı ülkede Devlet Başkanı Buhari siyasi partilerin çatışmalardan siyasi çıkar sağlamaya çalıştığını söyledi.

Ölü sayısıyla ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı ancak Reuters, Plato Eyaleti polis yetkilisi Mathias Tyopev’in 86 kişinin öldüğünü ve 50 evin yıkıldığını söylediğini aktardı.

Geçici sokağa çıkma yasağı ilan eden Plato Eyaleti valisi Simon Bako Lalong, halka sükunet çağrısında bulundu.

Pazar günü yaşanan çatışmada ölenlerin sayısının ülkenin kuzeyinde İslamcı Boko Haram örgütünün şimdiye kadarki saldırılarında ölenlerden daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Afrika’nın en kalabalık nüfuslu ülkesi Nijerya’da çoğunlukla kuzeyde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Müslümanlar, Boko Haram tehdidi ve yoksulluk nedeniyle ülkenin güneyine göç etmek zorunda kalıyor. Ülkenin güneyindeyse çoğunlukla çiftçilikle geçinen Hıristiyan topluluklar yaşıyor.