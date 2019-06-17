Nijerya’da futbol maçı izleyenlere saldırı: 30 kişi öldü

Nijerya’da toplu halde televizyondan yayımlanan futbol maçını izleyenlere yönelik intihar saldırısında en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Konduga köyünde televizyondan yayımlanan futbol maçını izleyenlerin yer aldığı bir salona düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Salona giren üç intihar bombacısının da üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdiği bildirildi.

Saldırıyı ülkedeki cihatçı örgütlerden Boko Haram’ın yaptığı düşünülüyor. Boko Haram’ın Nijeryalıların çoğunlukla bira içerek izlediği futbolu “Batı’nın yozlaştırıcı etkisinin üst düzey göstergesi” diyerek hedef aldığını biliniyor.

Borno Eyaletine bağlı Konduga köyünde Boko Haram ve IŞİD tarafından daha önce de saldırılar düzenlenmişti. Temmuz 2018’de bir camide düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi yaşamını yitirmişti.